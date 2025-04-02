Евразийский регион настроился на поддержку

В 2024 году общий объем финансовой поддержки стран Евразийского региона международными организациями, агентствами по развитию и климатическими фондами составил $12,6 млрд, следует из подсчетов Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР; есть у “Ъ”). Это почти вдвое больше, чем в 2023 году, и сопоставимо с объемом поддержки во время пандемии. Как ранее отмечал “Ъ”, регион активно пользуется конкуренцией геополитических блоков, диверсифицируя источники финансирования инфраструктуры. Заметно это в том числе на примере Казахстана, который в 2024 году активно привлекал средства в транспортные проекты: среди основных доноров страны не только Всемирный банк (ВБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), но и Исламский банк развития (ИБР), и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ). В секторальной разбивке рост притока средств в 2024 году демонстрировало сельское хозяйство —- в связи с высоким экспортным потенциалом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ЕФСР оценил объем суверенного финансирования в Евразийском регионе в 2024 году. Мониторинг охватывает 11 стран: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Монголию, Россию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан. Поддержка этих государств международными финансовыми организациями, агентствами по развитию и климатическими фондами составила в прошлом году $12,6 млрд, следует из ежегодного доклада ЕФСР (есть у “Ъ”). Это сопоставимо с пиком 2020 года ($12,9 млрд), когда международные организации активно поддерживали страны в борьбе с пандемией. Показатель 2023 года был заметно меньше и составлял $6,5 млрд. Сам ЕФСР с 2008 года является лидером по сумме одобренного финансирования в своем регионе операций (Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан) — около $7 млрд.

Почти двукратный рост за последний год объясняется, по всей видимости, встречной заинтересованностью стран и международных организаций в сотрудничестве.

Международным организациям это важно для выполнения их уставных целей по поддержке устойчивого развития и сокращения бедности — страны же региона активно пользуются финансированием, привлекая в том числе средства конкурирующих геополитических блоков.

Эти тенденции заметны в том числе на примере Казахстана — лидера по объему одобренного финансирования ($4 млрд, 31,7% от совокупной поддержки в Евразийском регионе; см. график). Страна продолжает пользоваться выгодами «срединного» положения между Западом и Востоком: кредиты (прежде всего на реализацию транспортных проектов и поддержку АПК) ей предоставляют ВБ, ЕБРР, Исламский банк развития, а также АБИИ. В частности, ВБ и АБИИ совместно финансируют модернизацию участка Транскаспииского международного транспортного маршрута.

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Четкого разделения сфер интересов международных организаций в странах региона пока не фиксируется. Впрочем, из доклада следует, что ВБ активнее всего поддерживал Казахстан и Узбекистан (эти же страны в фокусе внимания ЕБРР), Азиатский банк развития (АБР) — Узбекистан и Армению (ВБ и АБР — лидеры по объему суверенного финансирования в регионе). Россия, в свою очередь, средств от МФО более не получает — и сама выступает их донором (в частности, для проектов в странах Средней Азии).

Как следует из доклада, наибольший объем одобренной поддержки ($8,7 млрд) в 2024 году пришелся на инвестиционное финансирование (в том числе инфраструктуры, энергетики и сельского хозяйства). Стабилизационное финансирование (на поддержку бюджета, стабилизацию нацвалют, предоставление фискальной поддержки) составило $3,6 млрд, проекты технического финансирования (на повышение квалификации, обеспечение институционального развития и т. д.) — $0,3 млрд.

В секторальной разбивке по объему операций лидировал транспорт ($3,8 млрд), заметные объемы финансирования привлекли также финансовый и энергетический сектора ($2,5 млрд и $1,7 млрд соответственно). Максимальные с 2008 года (начало мониторинга) $1,3 млрд в прошлом году пришлись на сельское хозяйство. ЕФСР фиксирует усиление фокуса на продовольственной безопасности, что объясняется «долгосрочной экономической специализацией Евразийского региона» — его производственным и экспортным потенциалом.

Кристина Боровикова