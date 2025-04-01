«Северсталь» сократила отставание от «Спартака» в серии play-off КХЛ
Череповецкая «Северсталь» одержала первую победу над московским «Спартаком» (5:2) в четвертом матче серии play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет в серии до четырех побед — 1:3.
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У «Северстали» заброшенными шайбами отметились Илья Иванцов (24-я и 60-я минуты), Давид Думбадзе (26), Александр Скоренов (28) и Иван Подшивалов (60). Автором единственной шайбы «Спартака» стал Даниил Орлов (5).
Пятый матч серии состоится 3 апреля в Москве.