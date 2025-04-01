«Северсталь» сократила отставание от «Спартака» в серии play-off КХЛ

Череповецкая «Северсталь» одержала первую победу над московским «Спартаком» (5:2) в четвертом матче серии play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет в серии до четырех побед — 1:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ХК «Северсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Северсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Северсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Северсталь» Следующая фотография 1 / 4 Фото: Пресс-служба ХК «Северсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Северсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Северсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Северсталь»

У «Северстали» заброшенными шайбами отметились Илья Иванцов (24-я и 60-я минуты), Давид Думбадзе (26), Александр Скоренов (28) и Иван Подшивалов (60). Автором единственной шайбы «Спартака» стал Даниил Орлов (5).

Пятый матч серии состоится 3 апреля в Москве.

Таисия Орлова