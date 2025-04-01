«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в четвертом матче серии play-off КХЛ

Казанский «Ак Барс» на своем льду крупно обыграл (7:2) екатеринбургский «Автомобилист» в четвертом матче первого раунда серии play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сравнял счет в серии до четырех побед — 2:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Ак Барс» Фото: ХК «Ак Барс»

Авторами шайб в составе «Ак Барса» стали Степан Фальковский (2-я и 36-я минуты), Александр Барабанов (6), Илья Сафонов (10), Никита Дыняк (11), Ник Петан (33) и Артем Галимов (56). У «Автомобилиста» отличились Анатолий Голышев (25) и Александр Шаров (31).

Пятый матч серии пройдет 3 апреля в Екатеринбурге.

Таисия Орлова