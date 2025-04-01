Краснодарское издание выпустило газету, созданную искусственным интеллектом

«Краснодарские известия» выпустили первый в России номер газеты, где большая часть контента, включая тексты, фотографии и дизайн, созданы искусственным интеллектом. Об этом издание заявило на своем официальном сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Искусственный интеллект разработал практически все материалы, включая план номера и обложку. Сотрудники редакции ограничились внесением минимальных правок.

По словам главного редактора «Краснодарских известий» Владимира Вербицкого, нейросеть справилась с 90% работы. Оставшиеся 10% — задачи, которые пока требуют человеческого участия.

«Два года назад такой номер был бы из разряда фантастики. Год назад чистили бы до блеска, правили бы всё, кроме запятых. Сегодня мои коллеги обошлись легким макияжем. А еще через год-два спецпроектом, вероятно, станет выпуск, написанный человеком, а не машиной»,— отметил Владимир Вербицкий.

Эксперимент с использованием искусственного интеллекта стал не единичным случаем, а началом новой традиции. Издание планирует регулярно публиковать материалы, созданные с помощью нейросети,— минимум одна полоса в каждом четверговом выпуске будет отведена под подобные эксперименты.

Алина Зорина