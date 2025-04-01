Арзамас культурно надеется на БРИКС

Власти Арзамаса отказались от идеи самостоятельной реставрации исторического здания кинотеатра «Искра». Средства на это должен был выделить Новый банк развития БРИКС, но с 2022 года все его финансовые проекты в России были заморожены. В Арзамасе хотели использовать сделанную еще в 2020 году проектную документацию по «Искре». Однако отказались от идеи, иначе данный проект выпадет из программы «Исторические поселения», по которой Арзамасу пять лет назад было обещано $9,8 млн. Тогда на деньги банка БРИКС в городе планировали реконструировать пять объектов, включая местный театр драмы. По словам мэра Арзамаса Александра Щелокова, сейчас город рассчитывает на содействие федеральных министерств для возобновления международного финансирования программы.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-Приволжье» депутат заксобрания Роман Кабешев, власти Арзамаса, долго прождав обещанного международного финансирования, хотели попробовать самостоятельно отремонтировать исторические объекты в городе, но в итоге решили этого не делать.

По предложению Минкульта РФ правительство РФ в ноябре 2018 года распорядилось подписать с Новым банком развития БРИКС договор о получении $220 млн для финансирования проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений» («Исторические поселения»). Подписал соглашение Минфин РФ.

В России на средства международного займа предполагалось отремонтировать объекты культурного наследия и благоустроить исторические центры в нескольких городах для увеличения их туристической привлекательности. Были одобрены заявки Выборга, Гороховца, Ростова, Старой Руссы, Суздаля, Торжка, Тутаева, Чистополя и Арзамаса.

Как следует из протоколов закупок Фонда инвестиционных и строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП, оператор «Исторических поселений»), в 2020 году для Арзамаса была заказана научно-проектная и проектно-сметная документация на реставрацию объектов. Этот контракт за 107 млн руб. выполнил консорциум компаний «СУАР.Т-проект» и НИиПИ «Спецреставрация». Оплатил разработку документации ФСИП. На выполнение работ в Арзамасе подрядчикам петербургского фонда предполагалось выделить $9,8 млн из валюты займа. Однако после начала в 2022 году военной спецоперации на Украине финансирование всех российских проектов по линии банка БРИКС было приостановлено. Оно не возобновлено до сих пор, несмотря на то, что Российская Федерация в прошлом году председательствовала в БРИКС и принимала представителей дружественных государств этого объединения.

Глава Арзамаса Александр Щелоков подтвердил «Ъ-Приволжье», что администрация пыталась забрать себе документацию на один из объектов — здание бывшего советского кинотеатра «Искра» (изначально это построенный в 1918 году арзамасским купцом Геннадием Терентьевым театр «ГеТе», названный по его инициалам).

«Чтобы использовать проектную документацию и работать по бюджетным правилам, она должна пройти госэкспертизу. Мы хотели понять, сможет ли экспертиза оценить этот проект, который ранее делался по правилам инвестора. У банка БРИКС дорогие проекты и более жесткие критерии к опыту подрядчиков. Однако нам порекомендовали этого не делать, потому что возврат документации предполагает исключение объекта из программы. Официально международный банк не отказался от ее реализации. Поэтому мы ждем, надеемся и верим»,— сообщил мэр Арзамаса.

По его словам, в администрации планировали сделать за счет займа пять объектов: отремонтировать Арзамасский театр драмы, здание «Искры», музей, выставочный центр и построить новую смотровую площадку на набережной.



Поскольку еще в 2022 году регион и город со своей стороны успешно выполнили все условия по участию в программе «Исторические поселения», то Арзамас мог бы получить увеличенное финансирование за счет перераспределения средств займа от тех городов-участников, которые не смогли подготовиться, заметил Александр Щелоков.

Он добавил, что попечительский совет туристическо-паломнического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров» под председательством Сергея Кириенко решил обратиться в федеральные Минкульт и Минфин с просьбой оказать содействие в возобновлении финансирования по линии займа от Нового банка развития БРИКС. Об этом же ранее федеральные министерства просил губернатор области Глеб Никитин, отмечая, что приостановка финансирования подвергает сомнению уже вложенные в благоустройство Арзамаса бюджетные инвестиции.

По состоянию на 2022 год эти вложения оценивались в 169 млн руб.

В Арзамасе надеются, что политика банка БРИКС в отношении российских проектов со временем изменится. В марте на пост руководителя банка была переизбрана бывший президент Бразилии Дилма Руссефф, продлить ее полномочия просила и российская сторона на саммите БРИКС в Казани.

Роман Кряжев