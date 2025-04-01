Умер зампред Конституционного суда Сергей Маврин

Заместитель председателя Конституционного суда, доктор юридических наук, профессор Сергей Маврин скончался 1 апреля на 74-м году жизни, сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред Конституционного суда Сергей Маврин (слева) и судья Конституционного суда Юрий Рудкин в 2016 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Зампред Конституционного суда Сергей Маврин (слева) и судья Конституционного суда Юрий Рудкин в 2016 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сергей Маврин родился в Брянске, в 1977 году окончил Ленинградский государственный университет по специальности «правоведение» и в течение 13 лет возглавлял там же кафедру трудового права и охраны труда. На протяжении десяти лет представлял Российскую Федерацию в Комитете экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной организации труда, входящей в систему ООН. С 25 февраля 2005 года — судья Конституционного суда, в 2009 году назначен заместителем председателя суда на шестилетний срок.

Сергея Маврина уважали и ценили как надежного, отзывчивого человека и профессионала, отмечают в суде. «Уход Сергея Петровича — невосполнимая утрата для Конституционного суда и юридического сообщества. Судьи и сотрудники аппарата суда выражают соболезнования родным и близким Сергея Петровича Маврина и скорбят вместе с ними»,— говорится в сообщении.

Анастасия Корня