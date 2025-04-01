Госдума запретила навязывать покупателям дополнительные услуги

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, направленный на защиту россиян от навязывания дополнительных услуг. В частности, предлагается разрешить продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату только с согласия потребителя.

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Также предусмотрены следующие меры:

пока не заключен договор о приобретении основных товаров, работ и услуг, нельзя навязывать дополнительные;

граждане смогут требовать вернуть деньги за предоставленные без их согласия товары, услуги и работы, удовлетворить это требование нужно в течение трех дней;

исключается проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг;

запрещено формировать условия, предполагающие изначальное согласие на покупку дополнительных товаров, работ и услуг.

«Принуждение к невыгодным покупкам бьет по кошельку, люди несут неоправданные расходы на товары и услуги, которые им вовсе не нужны»,— приводит пресс-служба Госдумы слова спикера нижней палаты Вячеслава Володина. Он отмечал, что граждане часто сталкиваются с навязыванием услуг при пользовании услугами банков, покупке авиа- и железнодорожных билетов, а также в автосалонах. Другой распространенный случай — замена бесплатных медицинских услуг на платные.

В случае принятия документ вступит в силу 1 сентября текущего года. Закон был рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке. Поправки к законодательству были подготовлены в конце 2024 года. Инициатором законопроекта выступило правительство.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Покупателей оградят от дополнительных трат».