Госдума запретила навязывать покупателям дополнительные услуги
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, направленный на защиту россиян от навязывания дополнительных услуг. В частности, предлагается разрешить продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату только с согласия потребителя.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Также предусмотрены следующие меры:
- пока не заключен договор о приобретении основных товаров, работ и услуг, нельзя навязывать дополнительные;
- граждане смогут требовать вернуть деньги за предоставленные без их согласия товары, услуги и работы, удовлетворить это требование нужно в течение трех дней;
- исключается проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг;
- запрещено формировать условия, предполагающие изначальное согласие на покупку дополнительных товаров, работ и услуг.
«Принуждение к невыгодным покупкам бьет по кошельку, люди несут неоправданные расходы на товары и услуги, которые им вовсе не нужны»,— приводит пресс-служба Госдумы слова спикера нижней палаты Вячеслава Володина. Он отмечал, что граждане часто сталкиваются с навязыванием услуг при пользовании услугами банков, покупке авиа- и железнодорожных билетов, а также в автосалонах. Другой распространенный случай — замена бесплатных медицинских услуг на платные.
В случае принятия документ вступит в силу 1 сентября текущего года. Закон был рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке. Поправки к законодательству были подготовлены в конце 2024 года. Инициатором законопроекта выступило правительство.
Подробности — в публикации «Ъ FM» «Покупателей оградят от дополнительных трат».