Два тома — два брата

Новую и большую работу Кантора «Сторож брата» можно назвать деконструкцией. Это деконструкция политики — и современной истории, в том числе и СВО, ибо без нее никуда, а роман поистине эпического, двухтомного, масштаба — взглядов, желаний, целей. Текст о двух почти архетипических братьях, эмигранте и патриоте, чья встреча стала возможной после февраля 2022 года, устроен таким образом, что постоянно опровергает персонажей в их мыслях и поступках, а ирония пронизывает повествование.

Текст: Владимир Максаков

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Кантор, «Сторож брата». «Евразийское книжное агентство», 2025

Фото: Евразийское книжное агентство Максим Кантор, «Сторож брата». «Евразийское книжное агентство», 2025

Фото: Евразийское книжное агентство

В «Стороже брата» Максим Кантор кажется больше историком, чем писателем, как будто хочет передать неумолимый ход времени, оспаривающий уверенность в чем бы то ни было. В итоге книга предстает вызовом для читателя, который должен сам понять, где автор-рассказчик серьезен, а где позволяет себе умную, но холодную насмешку: кажется, что в этом мире не осталось идеалов, последнее, что еще удерживает от падения в пропасть,— семья, и каждый брат действительно должен стать сторожем другому. Пожалуй, это, правда, главная метафора романа, и ответ на вопрос Бога Каину утвердительный, брат принимает на себя ответственность, вот только каким сторожем он будет — читатель решает уже сам.