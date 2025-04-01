В Воронежской области ищут подрядчиков для ремонта дорог за 1,3 млрд рублей

Министерство дорожной деятельности Воронежской области объявило два открытых конкурса, чтобы выбрать подрядчиков для ремонта автодорог в Богучарском, Бобровском, Лискинском, Павловском, Каширском, Нижнедевицком, Новоусманском, Панинском и Хохольском районах. Общая сумма начальных цен контрактов достигает 1,3 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первый контракт предполагает ремонт 25,4 км автодорог до 15 сентября этого года. Начальная цена — 562,6 млн руб. Во втором случае идет речь о ремонте 30 км. Срок выполнения работ — до 7 октября. Начальная цена — 784,6 млн руб.

Источник финансирования в обоих случаях — областной бюджет. Согласно конкурсной документации, подрядчики должны будут заменить дорожное полотно, основание дорожной одежды, нижний и верхний слой покрытия, установить бортовой камень и ограждение.

Заявки на участие в обоих конкурсах можно подавать до 14 апреля. Итоги будут подведены 17 апреля.

Как суджанская компания выиграла контракты на капремонт курских дорог за 2,1 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь