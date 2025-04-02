Дедушка надвое сыграл

В прокат выходит комедия Ильи Учителя «Батя-2. Дед» — продолжение фильма 2021 года об особенностях национального взросления в 1990-е. В сиквеле к двум поколениям мужчин одной семьи прибавилось третье в лице дедушки-фронтовика, но нельзя сказать, что от этого качество проекта пропорционально выросло, предупреждает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вживаясь в образ деда, Евгений Цыганов будто старается доказать, что его актерская манера вовсе не однообразна

Фото: Централ Партнершип Вживаясь в образ деда, Евгений Цыганов будто старается доказать, что его актерская манера вовсе не однообразна

Фото: Централ Партнершип

Первый «Батя» родился из идеи многосерийного ситкома для канала ТНТ с коротенькими эпизодами, где обыгрывались бы воспоминания современных молодых отцов об их собственном детстве в 1990-е. Одновременно с сериалом предполагалось делать полнометражный фильм, потом перемонтировать уже готовый сериал в фильм, потом перемонтировать фильм обратно в сериал… В конечном итоге проект все-таки вышел на экраны в виде фильма, все равно короткого (76 минут) и сохранившего свою изначальную сущность. По сути, это была коллекция скетчей, объединенных пунктирной сюжетной линией про молодого успешного москвича Макса (дебютировавший в кино стендап-комик Стас Старовойтов), который едет навестить своего отца (Владимир Вдовиченков) и вспоминает его методы воспитания, для той «лихой» эпохи совершенно обычные, но из нашего времени кажущиеся уже не совсем конвенциональными.

Фильм, незамысловато играющий на ностальгических струнах зрительской души, имел успех в прокате и собрал больше полумиллиарда рублей, так что продолжение не заставило себя ждать слишком уж долго.

Продолжение делала практически та же команда, разве что из семи сценаристов осталось три, а Дмитрия Ефимовича в режиссерском кресле сменил Илья Учитель. Последнее, кажется, не имеет ровно никакого значения — в настолько одинаковой, безликой телевизионно-мыльной стилистике сняты обе ленты.

Сюжетная схема тоже сохранилась: Макс с женой Ириной (Надежда Михалкова) снова едет в места своего детства и снова предается воспоминаниям. Правда, жена уже почти бывшая — пара так и не смогла решить проблемы, обозначенные в прошлом фильме, и теперь до формального развода им осталась одна подпись в документах. Ирина даже успела найти себе нового мужчину — семейного психолога Влада (Степан Девонин), который консультировал их с Максом, но им это, очевидно, не помогло. В результате стечения нелепых обстоятельств Влад присоединяется к недоразведенным супругам в их поездке в деревню, куда сбежал из дома их сын и где Макс в детстве (юную версию играет Андрей Андреев) проводил каникулы у дедушки.

Играющий деда Евгений Цыганов появляется сразу в двух временных пластах: в 1990-е, загримированный почти до неузнаваемости под глубокого старика (художники по гриму Мария Морзунова и Алексей Ивченко — главная удача фильма), и в 1940-е — в виде относительно молодого ветерана Великой Отечественной.

Эти флешбэки внутри флешбэков сняты, конечно же, в ч/б и, по замыслу авторов, стилизованы под классические советские фильмы, хотя гладкая цифровая картинка выдает их отчаянно современную природу.

Цыганов, как будто задавшись целью разрушить расхожее мнение об однообразии своей игры, вполне убедителен в обеих версиях, чего не скажешь о материале, с которым ему приходится работать. Ведь его герой не столько человек, сколько ходячий стереотип с вечной чекушкой в кармане и старым телевизором с двумя каналами: Кашпировский помогает лучше расти овощам в огороде, а Ельцин повышает упавшее было давление.

Основной вопрос, который красной линией проходит через новый набор не очень смешных сценок,— что делает мужчину настоящим мужчиной. В одном углу ринга — дед с его традиционными методами ремня и подзатыльника, неприятия задушевных разговоров, проявлений чувств и уж тем более извинений за ошибки. В другом — психолог Влад, который призывает все проговаривать и относиться друг к другу с уважением (но сам настоящим мужчиной считаться, конечно, не может — слишком он мягкотелый и интеллигентный). Вот уже второй фильм авторы пытаются нащупать золотую середину, но тут на стороне деда выступает тяжелая артиллерия в виде закадрового голоса Никиты Михалкова, а с ним, конечно, не поспоришь.

Юлия Шагельман