Песня уфимской группы Ay Yola вошла в топ-10 мирового чарта

Композиция Homay уфимского трио Ay Yola вышла на седьмое место мирового чарта Top-200 по версии сервиса Shazam. В Казахстане и Узбекистане песня занимает лидирующую строчку рейтинга, в Азербайджане — третье место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Кулагина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Кулагина, Коммерсантъ

Этногруппа Ay Yola была создана в январе этого года. В нее вошли музыкальный продюсер и диджей Руслан Шайхетдинов (DJ Sever), его дочь Адель Шайхетдинова (вокал) и лидер этно-группы «Аргамак» Ринат Рамазанов. В своих песнях группа пытается раскрыть смысл эпоса башкирского эпоса «Урал-батыр» с помощью современного звучания. Первая композиция Ay Yola вышла 21 февраля и называлась Batyr.

Песня Homay, вторая композиция проекта, посвящена героине башкирской мифологии по имени Хумай (упоминается в эпосах «Урал-батыр» и «Акбузат»). Текст песни написала певица Диана Кильдина.

Идэль Гумеров