«Визитная карточка смартфона — это тройная основная камера AI Honor Falcon»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об особенностях новинки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Honor Фото: Honor

Стоимость смартфона свыше 100 тыс. руб. даже для так называемого субфлагмана — это уже не первоапрельская шутка. В рознице появилась модель Honor Magic 7, которую производитель позиционирует как доступную версию флагманской серии. Что получает потенциальный пользователь этой новинки? Визитная карточка аппарата — это тройная основная камера AI Honor Falcon с сенсорами 50 Мп, поддержкой технологий искусственного интеллекта, трехкратным оптическим зумом, скоростной съемкой и портретными режимами Harcourt. А вот 3D-селфи-сенсора, к сожалению, нет. Другими словами, безопасную функцию распознавания лица, название которой унифицировалось до Face ID, пользователи не получат. Кроме применимых в фото функций искусственного интеллекта, вроде ластика, детектора дипфейков, отделения объектов от фона по силуэтам или восстановления старых фотографий, субфлагман может похвастать инструментами ИИ в заметках и переводчике.

Новинка получила плоский LTPO AMOLED-экран с диагональю 6,78 дюйма и частотой обновления до 120 Гц. В пике он обеспечивает яркость до 5000 нит, заверяет вендор. Результат же для полного экрана — 1600 нит. Инженеры Honor также снабдили устройство технологией круговой поляризации. Она имитирует мягкое естественное освещение. Такой подход более комфортен человеческому организму в сравнении с традиционной линейной поляризацией, заверяют создатели. По их словам, и звучать Honor Magic 7 должен здорово. За качество звука в том числе отвечают стереодинамики с увеличенной акустической камерой и поддержкой пространственного аудио. Особые уровни громкости и объемного звука должны быть заметны в играх и при просмотре видео. Проверю во время будущего тестирования смартфона.

Производительность должна остаться на флагманском уровне, поскольку и память, и процессор такие же. Место для компромиссов обнаружилось в поколении USB-порта и емкости батареи. Последняя меньше флагманских 5850 мАч на 200 единиц. А USB Type-C 2.0 сильно уступит версии 3.2 по скорости передачи данных и по поддержке альтернативных режимов работы, такие как DisplayPort, HDMI, или Thunderbolt, например.

Александр Леви