Трамп заявил об ожидании согласия РФ на сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести пошлины против России, если руководство РФ не согласится на мирное урегулирование конфликта на Украине.

«Я не хочу вводить вторичные пошлины на его (президента РФ Владимира Путина — «Ъ».) нефть, но, я думаю, это то, что я мог бы сделать, если он не сделает работу»,— сказал господин Трамп (цитата по «РИА Новости»).

Он выразил надежду, что президент России пойдет на заключение договоренностей. «Я хочу увидеть, как он (президент РФ Владимир Путин – «Ъ».) заключает сделку. Думаю, он реализует то, о чем он мне говорил»,— сказал президент США в разговоре с журналистами.

30 марта Дональд Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на российскую нефть, если урегулирование конфликта сорвется по вине России. Господин Трамп был недоволен словами российского лидера о Владимире Зеленском и идее о временном управлении на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп давит на нефтяное».