Путин подписал закон о сдаче двух ОГЭ для поступающих в колледжи

Президент Владимир Путин подписал закон об экспериментальной сдаче ОГЭ в трех субъектах — Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В 2025 году в этих регионах учащиеся 9-х классов, планирующие поступать в колледжи, будут сдавать только два экзамена: по русскому и по математике. Учащимся, идущим в 10-й класс, нужно сдать ОГЭ в текущем формате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно закону, участвующие в пилоте субъекты определят минимальные баллы ОГЭ, необходимые для поступления в старшую школу, и установят, какие экзамены по выбору нужно будет сдать в зависимости от профиля класса.

Проект внесла в Госдуму в январе 2025 года группа депутатов во главе с вице-спикерами Петром Толстым и Викторией Абрамченко (оба — ЕР). В первом чтении его приняли 12 февраля. В той редакции проекта предполагалось, что летом 2025 года в качестве эксперимента школьники из пяти регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Ростовской и Тюменской областей — будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике, если они планируют продолжить обучение в колледже.

Ко второму чтению инициативу распространили еще на семь регионов — Краснодарский край, Липецкую, Нижегородскую и Саратовскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатку и Кемерово. Но в третьем чтении 18 марта инициативу приняли, сократив перечень регионов до трех. 28 марта закон одобрил Совет федерации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сенаторы разрешили эксперименты с ОГЭ».

Полина Мотызлевская