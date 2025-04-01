По итогам 2024 года Республика Татарстан заняла третье место среди регионов России по количеству постановлений о нарушениях правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в тройку регионов по числу штрафов за нарушения ПДД

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Татарстан вошел в тройку регионов по числу штрафов за нарушения ПДД

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Первое и второе места заняли Москва и Московская область соответственно.

В 2024 году сумма штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные камерами фотовидеофиксации, превысила 149 млрд руб., что на 8,3 млрд руб. больше, чем в 2023 году.

За год было вынесено 236,6 млн постановлений на сумму более 149,2 млрд руб., из них к концу года оплачено почти 84,8 млрд руб. Для сравнения: в 2023 году было вынесено 220,9 млн постановлений на сумму около 140,9 млрд руб., из которых оплачено 76,5 млрд. В 2022 году — 183,5 млн постановлений на 112,9 млрд руб., оплачено — 64,5 млрд руб.

Всего в 2024 году Госавтоинспекция возбудила более 255 млн административных дел за нарушения ПДД. Общая сумма наложенных штрафов составила 176,3 млрд руб.

Артём Дергунов