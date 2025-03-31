Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 31 марта

9:17. За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 65 боеприпасов и 26 беспилотников. В результате пострадал один человек, разрушения получили 13 жилых помещений и пять автомобилей, а также два трактора. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:08. Сегодня 100 жителей из Краснояружского района, Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области выезжают в санаторий «Митино» Тверской области. Всего в этом году на отдых в другие регионы планируется отправить свыше 2 тыс. жителей белгородского приграничья. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

7:05. Ночью над Россией уничтожили 66 беспилотников, в том числе один над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

6:32. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

4:49. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.