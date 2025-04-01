Управляющий пермского аптекаря оспаривает продажу им квартир и авто

Управляющий совладельца ООО «Годовалов» Николая Шаврина в рамках его банкротного дела обратился с иском об оспаривании сделок должника. Арбитражный управляющий требует признать недействительными договоры купли-продажи, в результате которых у должника выбыло несколько крупных объектов движимого и недвижимого имущества. Все сделки были заключены в 2021 году господином Шавриным с его супругой Надеждой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Шаврин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Николай Шаврин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В результате господин Шаврин утратил право на три квартиры, включая жилплощадь 170 кв. м в элитном пермском ЖК «Астра» кадастровой стоимостью 15,5 млн руб. Также среди выбывшего имущества — три авто, включая Land Rover Range Rover Evoque 2012 года выпуска и Tesla model S 2014 года.

Еще две сделки были заключены в 2022 году с ИП Клюшниковой, в результате которого с баланса должника выбыли два рефрижератора.

Кроме того, управляющий просит признать недействительной сделкой брачный договор 2023 года, заключенный между Николаем Шавриным и Надеждой Шавриной.

Пермский бизнесмен Николай Шаврин развивал в РФ сеть «Аптеки от склада» и оптовые поставки лекарств (ООО «Годовалов» и другие юрлица). В начале 2024 года господин Шаврин был признан банкротом и добровольно признал за собой долг на сумму свыше 4 млрд руб.