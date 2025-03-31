СК возбудил дела после обнаружения тел шести погибших при пожарах под Выборгом

Следственный отдел по городу Выборгу СУ СК России по Ленинградской области возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) после обнаружения тел шести погибших в результате пожаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным следствия, 29 марта после ликвидации пожара в доме в поселке Поляны Выборгского района Ленобласти спасатели нашли на месте происшествия тела трех мужчин одной женщины со следами термического воздействия. По предварительной информации, возгорание произошло в одной из комнат на первом этаже частного деревянного дома.

В свою очередь, 30 марта в жилом доме в СНТ «Строитель» в поселке Лейпясуо того же района вследствие возможного неосторожного обращения с огнем и создания условий для аварийной работы электросети со стороны неустановленных лиц произошел пожар, в результате которого погибли 33-летняя женщина и ее 8-летняя дочь.

По обоим фактам назначены судебно-медицинская и пожаротехническая экспертизы, допрашиваются очевидцы. Личности погибших устанавливаются, уточнили в СК.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели людей при пожаре в жилом доме в Приморске.

Андрей Цедрик