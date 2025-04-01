«УГМК-Застройщик» выдано разрешение на строительство третьего отеля в Шерегеше

Компания «УГМК-Застройщик» получила разрешение на строительство третьего апарт-отеля на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Комплекс рассчитан на 250 номеров, а также включает ресторан, банный комплекс и фитнес-клуб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В настоящее время девелопер готовится к строительству четвертого апарт-отеля, а также продолжает возводить первые два пятизвездочных отеля на 302 и 328 номеров соответственно.

Открытие этих объектов ожидается к горнолыжному сезону 2025–2027 годов.

«УГМК-Застройщик» с 2022 года реализует проект КРТ СТК «Шерегеш» общей площадью более 427 га. Программа рассчитана до 2042 года и включает пять этапов. Реализация проекта предусматривает увеличение существующего номерного фонда горнолыжного курорта на 7,5 тыс. номеров и создание инфраструктуры aprеs-ski. Инвестиции в проект составят более 100 млрд руб.

Лолита Белова