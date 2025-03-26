Троицкий мост закроют для автомобилистов на два месяца из-за совмещенного ремонта

С первых чисел апреля до первой декады июня Троицкий мост в центре Петербурга будет полностью закрыт для личного автотранспорта из-за совмещения ремонта дорожного покрытия и трамвайных путей. Как сообщили в городском комитете по транспорту, это должно позволить завершить работы на четыре месяца раньше и сократить сроки до 2,5 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

При этом, как уточнили в комтрансе, на время проведения работ движение автобусных маршрутов по переправе будет осуществляться в полном объеме, но по реверсивной схеме. Точные сроки ограничений пока называются.

Одновременно с этим предполагается организовать выделенные полосы для общественного транспорта на мосту и подходах к нему (Каменноостровский проспект и Суворовская площадь), перераспределить основные потоки на соседние мосты (Дворцовый и Литейный), установить ограждения для упорядочивания потока на Литейный мост и скорректировать работу светофоров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что к ремонту Троицкого моста в Петербурге дорожники приступили с 21 февраля. На первом этапе проводились работы в зоне трамвайных путей по направлению от Суворовской площади к Петровской набережной. Из-за этого движение по переправе ограничено.

Андрей Цедрик