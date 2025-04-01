Президент Финляндии Стубб: Россию нужно принудить к миру

Президент Финляндии Александр Стубб, который в субботу провел семь часов с Трампом на его курорте Мар-а-Лаго, включая игру в гольф, заявил что «Россию нужно принудить к миру». Об этом сообщает газета The Financial Times.

По словам господина Стубба, президент США «теряет терпение» в отношении Владимира Путина по поводу прекращения огня по энергообъектам. «Россию нужно принудить к миру. Только давление сработает»,— отметил президент Финляндии.

Как уточняет The Financial Time, по словам президента Финляндии, президент Украины Владимир Зеленский как минимум два раза заявлял о нарушении РФ соглашения о прекращении ударов по энергетическим объектам.

С 18 марта действует 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам России и Украины. В список объектов, которые попали под действие соглашения, вошли, в том числе, нефтеперерабатывающие предприятия и газопроводы. С тех пор Минобороны ежедневно сообщает о новых атаках ВСУ на энергообъекты России.

О договоренностях Москвы и Вашингтона — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».