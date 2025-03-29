Минобороны обвинило Украину в продолжении ударов по энергообъектам

Минобороны сообщило о нескольких ударах по объектам филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». Атаки ВСУ с помощью БПЛА произошли накануне, 28 марта, в Белгородской области.

Так, в результате ударов в 5:30 произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар—Белый Колодезь, затем в 10:34 был значительно поврежден трансформатор на подстанции 110 кВ «Красная Яруга». В 13:45 в результате очередного удара произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции — было прекращено энергоснабжение у некоторых местных жителей, заявляет ведомство. В 17:03 после атаки произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, обесточены более 1,1 тыс. жителей Грайворонского района. В 18:07 в результате атаки украинского БПЛА произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Борисовка—Красная Яруга, более 8 тыс. жителей Борисовского района остались без электричества.

Также ведомство в пресс-релизе напомнило об ударе по газоизмерительной станции «Суджа», которая была уничтожена с помощью реактивных снарядов.

С 18 марта действует 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам России и Украины. В список объектов, которые попали под действие соглашения, вошли в том числе нефтеперерабатывающие предприятия и газопроводы. С тех пор Минобороны ежедневно сообщает о новых атаках ВСУ на энергообъекты России.

О договоренностях Москвы и Вашингтона — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».