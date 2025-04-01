15,6 процента составил рост номинальных потребительских расходов в годовом выражении на неделе с 23 по 30 марта 2025 года, свидетельствуют расчеты Сбериндекса. В реальном выражении годовое увеличение показателя на отчетной неделе ускорилось до 4,9% с 4,6% на предыдущей. Ускорение роста трат на общепит и услуги скомпенсировало замедление роста непродовольственных расходов — с 14,1% до 12,5%, что немного ниже уровня января 2025 года (12,9%). По сравнению с предшествующей неделей прирост трат на продовольствие, услуги и общепит не компенсировал снижения расходов на промтовары — общий спад потребительских расходов составил 0,5%, но они остались выше среднего уровня февраля на 2,7%.

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