В Аргентине по делу о торговле людьми задержали основателя секты из России

В Аргентине задержали основателя и духовного руководителя запрещенной религиозной секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева, сообщает Infobae. Вместе с ним в аэропортах Сан-Карлос-де-Барилоче и Буэнос-Айреса по делу о торговле людьми задержаны 14 человек, большинство из них — гражданки России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

О задержании Руднева аргентинская пресса написала сегодня, 31 марта. Разоблачение секты произошло благодаря медсестрам в городе Барилоче, пишет Infobae. Они обратили внимание на 22-летнюю беременную россиянку со следами насилия на теле, поступившую к ним в больницу 21 марта на роды. Ее сопровождали две соотечественницы: спутницы не давали ей говорить, отвечая на вопросы за нее. Когда она родила, те порвали бумагу, на которой мать написала имя отца своего сына.

Спутниц родившей задержали: одной из них оказалось 40 лет, а другой — 44 года. После этого полиция провела серию обысков, которые привели к Рудневу. В Аргентине он проводил курсы йоги за $5 тыс. с человека. Начались задержания. Трое из задержанных — мужчины с паспортами РФ. Среди женщин, которые были задержаны вместе с Рудневым, есть гражданки Мексики и Бразилии.

Как рассказывает Infobae, многие из задержанных женщин практически лысые, они выглядят изможденными, у них есть признаки недоедания. Аргентинские правоохранители считают, что они могут быть жертвами лидера секты.

Подробнее о деятельности Руднева, который в России отсидел 11 лет за изнасилование,— в материале «Ъ».