Экспорт угля из России в марте резко сократился

В марте экспорт угля из крупных российских портов значительно снизился, особенно на северо-западе страны. По данным Института энергетики и финансов, отгрузки из Усть-Луги упали на 30% г/г, до 2,4 млн тонн, а из Находки и Восточного — на 21%, до 3,7 млн тонн. В Мурманске поставки остались на уровне 1,2 млн тонн.

Основная причина — падение цен на энергетический уголь до $63–66 за тонну (минимум с июня 2024 года). Сохранять рентабельность могут только компании с собственными перевалочными мощностями, сказал «Ъ» специалист Института энергетики и финансов Александр Титов. Дополнительные сложности создает политика РЖД по борьбе с порожними вагонами, добавил он.

Некоторые компании, включая «Русский уголь» и КТК, планируют приостановить морской экспорт в апреле из-за низкой доходности. Внутренний рынок остается рентабельным.

Эксперты связывают снижение спроса с сезонностью, ростом доли ВИЭ в Европе и сокращением выплавки стали в Китае. Увеличение перевозок на восток невозможно из-за перегруженности направлений.

Подробнее об этом — в материале «Уголь не взяли на море».