Обналичивание сократилось у ЦБ

ЦБ отчитался о снижении объема подозрительных операций в 2024 году, и одним из заметных достижений стало ускорение сокращения незаконного обналичивания средств в банковском секторе — более чем в четыре раза год к году. Эксперты отмечают, что это стало результатом усиления борьбы властей по обелению рынка, и в том числе работы платформы «Знай своего клиента», которая помогает выявлять наиболее рискованных контрагентов. Однако участники рынка сомневаются, что приведенные ЦБ цифры полностью отражают ситуацию с обналичкой, поскольку выявленные объемы выглядят крайне незначительными на фоне количества наличных, находящихся на рынке.

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В понедельник Банк России опубликовал материал «Структура подозрительных операций и отрасли экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги», согласно которому в прошлом году объем незаконного обналичивания снизился на 22%, до 64,2 млрд руб., а в банковском секторе этот показатель снизился на 26% (до 44,2 млрд руб.). Как отмечает регулятор, созданная в 2022 году платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) ежедневно обеспечивает банки информацией об уровне риска проведения подозрительных операций клиентов — юрлиц и ИП. «За два с половиной года функционирования платформы ЗСК кредитные организации ограничили операции по счетам 170 тыс. недобросовестных субъектов»,— отмечают в ЦБ.

В прошлом году снижение объемов незаконного обналичивания средств оказалось намного существеннее, чем в 2023 году, когда общая цифра уменьшалась на 11%, а обналичка в банковском секторе потеряла всего 6% по сравнению с 2022 годом и составила 59,5 млрд руб. Таким образом, скорость сокращения обналички в банковском секторе выросла в четыре раза.

Эксперты отмечают, что опубликованные ЦБ цифры по объему обналички выглядят более чем скромно с учетом того, что в экономике находится 18 трлн руб. наличных денег.

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков считает, что снижение объемов обналички в значительной степени связано с работай платформы ЗСК. «С ее помощью выявляются компании, которые в том числе занимаются обналичкой, их исключают из ЕГРЮЛ, а их учредителям запрещается регистрировать новые ИП и юрлица»,— пояснил он. При этом, по его словам, неизвестно, менял ли ЦБ алгоритмы выявления компаний с высоким уровнем риска — вполне возможно, что новые схемы обнала просто проходят мимо платформы ЗСК.

«В этом случае компании, работавшие по старым схемам, вымываются с рынка, а те, кто перешел на новые, не вылавливаются, и в результате мы видим существенное снижение объемов обналички»,— говорит Алексей Войлуков. В свою очередь председатель «Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов» Виктор Достов обращает внимание, что в последние годы сильно ужесточилась система контроля за подозрительными операциями, во многом за счет развития компьютерного анализа. «Это приводит к значительному увеличению риска для обнальщиков — цена нала достаточно высока, и для владельцев бизнеса экономия на налогах с учетом рисков становится непривлекательной»,— говорит он.

64,2 миллиарда рублей составил объем операций незаконного обналичивания денежных средств по итогам 2024 года, по данным Банка России

При этом, по мнению экспертов, в 2025 году скорее всего контроль за обналичкой будет ужесточаться. Начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев отмечает, что единый налоговый счет, усиление валютного контроля, цифровизация, цифровой рубль — все это будет увеличивать цифровой контроль и за банками в том числе. «Негативный момент этого процесса заключается в том, что если доходы бизнеса будут снижаться в условиях высоких ставок, это может вынуждать его уходить к теневым схемам, а при тотальной цифровизации, если бизнес не сможет это сделать, он будет вынужден закрываться»,— говорит он.

Президент инвестплатформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов полагает, что в этом году снижение объемов обналички продолжится. «На это будут влиять дальнейшее ужесточение регулирования сектора, в том числе и расширение функционала платформы ЗСК, что должно перекрыть еще какую-то часть каналов для теневых операций»,— считает он. Однако говорить о полной победе над теневым сектором, по его мнению, преждевременно: схемы становятся изощреннее, а часть операций уходит в небанковские каналы. Директор по аналитике Ингосстрах банка Василий Кутьин предполагает, что в 2025 году темпы снижения объема обнала будут медленнее, чем в 2024 году,— до 10–15%, в результате итоговый объем может составить около 55–58 млрд руб.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева