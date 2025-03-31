Основатель BlackRock: криптовалюты угрожают доллару как мировой резервной валюте
Основатель одного из крупнейших инвестфондов BlackRock Ларри Финк заявил, что распространение криптовалют, таких как биткойн, в условиях роста национального долга США угрожает статусу доллара как мировой резервной валюты. Он написал об этом сегодня, 31 марта, в своем ежегодном письме инвесторам. При этом он отметил, что развитие криптовалют и децентрализованных финансов в целом является инновацией и способствует демократизации этой сферы, однако «если инвесторы будут рассматривать биткойн как более безопасный вариант, чем доллар, это может подорвать экономическое преимущество Америки».
Фото: Brendan McDermid / File Photo / Reuters
Господин Финк также написал о «возврате протекционизма с новой силой», в этом глава BlackRock видит серьезную проблему. «Стоящее за этим невысказанное предположение состоит в том, что капитализм не работал — и пришло время придумать что-то новое. Но есть и другой взгляд на это: капитализм работал — но для слишком малого числа людей»,— пишет он. Господин Финк отмечает, что необходима «демократизация инвестиций», когда большее число людей сможет участвовать в инвестировании и за счет этого будет жить лучше.