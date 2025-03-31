Основатель BlackRock: криптовалюты угрожают доллару как мировой резервной валюте

Основатель одного из крупнейших инвестфондов BlackRock Ларри Финк заявил, что распространение криптовалют, таких как биткойн, в условиях роста национального долга США угрожает статусу доллара как мировой резервной валюты. Он написал об этом сегодня, 31 марта, в своем ежегодном письме инвесторам. При этом он отметил, что развитие криптовалют и децентрализованных финансов в целом является инновацией и способствует демократизации этой сферы, однако «если инвесторы будут рассматривать биткойн как более безопасный вариант, чем доллар, это может подорвать экономическое преимущество Америки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / File Photo / Reuters Фото: Brendan McDermid / File Photo / Reuters

Господин Финк также написал о «возврате протекционизма с новой силой», в этом глава BlackRock видит серьезную проблему. «Стоящее за этим невысказанное предположение состоит в том, что капитализм не работал — и пришло время придумать что-то новое. Но есть и другой взгляд на это: капитализм работал — но для слишком малого числа людей»,— пишет он. Господин Финк отмечает, что необходима «демократизация инвестиций», когда большее число людей сможет участвовать в инвестировании и за счет этого будет жить лучше.

Яна Рождественская