ЦБ: объемы подозрительных операций в 2024 году снизились на 21%

Объемы подозрительных операций в РФ за 2024 год снизились на 21%, до 90 млрд руб. Об этом сообщается в годовом отчете Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сокращение более значительное, чем за два предыдущих года (на 12% — в 2023 году и на 5% — в 2022 году), отмечается в отчете. Также за год на 17% уменьшились операции с признаками вывода средств за рубеж (до 25,6 млрд руб.) и на 22% — объемы незаконного обналичивания (до 64,2 млрд руб.)

В ЦБ отметили, что с момента запуска сервиса «Знай своего клиента» кредитные организации ограничили операции по счетам 165 тыс. недобросовестных субъектов. На конец 2024 года из почти 8 млн российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 96,9% отнесены к низкому уровню риска, 1,9% — к среднему и лишь 1,2% — к высокому.

О том, как не стать жертвой злоумышленников, читайте в публикации «Ъ» «Разрешение на самозапрет».