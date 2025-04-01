Убыточная солидарность

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, что директор обанкротившегося предприятия и арбитражный управляющий (АУ) солидарно отвечают за убытки из-за невзыскания дебиторской задолженности. Бывший руководитель требовал привлечь к ответственности именно управляющего, и арбитражные суды с ним согласились. Однако если возможность предъявить дебитору исполнительный лист была и у директора, и у АУ, но они оба пропустили срок для взыскания, то и отвечать должны вместе, решила экономколлегия ВС. По словам юристов, больше всех от такой позиции выигрывают кредиторы банкрота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

История спора, точку в котором поставила экономколлегия ВС, началась в декабре 2021 года, когда Арбитражный суд Московской области признал ООО «Машстрой» банкротом, утвердив конкурсным управляющим Виктора Алтунина.

Претензии к работе АУ возникли у владельца и бывшего директора «Машстроя» Валерия Позднякова. Он обвинил управляющего в бездействии, а именно непринятии мер по взысканию уже просуженной дебиторки с АО ПЭМЗ, из-за чего истек срок для предъявления должнику исполнительного листа на 193,4 млн руб. Кроме того, АУ допустил ошибки при подаче апелляционной жалобы в споре о включении еще 17,4 млн руб. требований в реестр кредиторов ПЭМЗ, что привело к отказу апелляции ее рассматривать. В связи с этим Валерий Поздняков требовал взыскать с АУ убытки в размере 210,8 млн руб.— на эту сумму теоретически могла быть пополнена конкурсная масса «Машстроя».

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Арбитражные суды сочли, что дебитор имел достаточное количество активов для погашения долгов, и взыскали с АУ в пользу конкурсной массы требуемую сумму в качестве возмещения потерь от его бездействия. Однако СРО «Евросиб», в которой состоит Виктор Алтунин, подала жалобу в ВС, настаивая, что предъявить исполнительные листы дебитору мог сам бывший директор «Машстроя», поскольку долг был просужен задолго до банкротства предприятия. Дело передали в экономколлегию ВС (см. “Ъ” от 18 февраля), которая отменила все судебные акты.

Двое не взыскали — оба виноваты

В своем решении ВС подтвердил, что возможность предъявить исполнительный лист на 193,4 млн руб. возникла в период, когда компанию возглавлял Валерий Поздняков, который и должен был истребовать задолженность, на что у него было около двух лет. Вместе с тем круг обязанных лиц не ограничивается бывшим директором банкрота, признала экономколлегия. С открытием конкурсного производства в отношении «Машстроя» в декабре 2021 года обязанность по истребованию средств у дебитора перешла к АУ и «объективно существовала» вплоть до истечения срока на предъявление исполнительного листа в июне 2022-го. Следовательно, «и тот и другой обязаны отвечать за причиненный этому обществу вред», причем в солидарном порядке как сопричинители вреда, установила коллегия.

Таким образом, нижестоящие суды должны были выяснить, есть ли вина экс-директора в неисполнении обязанности по взысканию дебиторской задолженности «в течение длительного периода времени», что влияет на наличие у него права предъявить иск к АУ, подчеркнула экономколлегия. Дело в том, что солидарный должник не может подать иск к другому солидарному должнику, пока «сам не возместит вред потерпевшему в полном объеме», отметил ВС. Обращение владельца или руководителя компании-банкрота с требованием к АУ, допустила коллегия, «может быть вызвано защитой своих собственных интересов», чтобы избежать ответственности за аналогичное правонарушение (бездействие) по иску кредиторов. Причем, по мнению ВС, кредиторы банкрота могут поддержать только те требования, которые предъявлены представителем или участником кредиторского сообщества, к которому экс-глава компании не относится. В итоге спор направлен на новое рассмотрение в первую инстанцию, которая должна учесть эти разъяснения.

Сопричинители и кредиторы

Опрошенные “Ъ” юристы поддерживают выводы ВС о солидарной ответственности, считая, что кредиторы банкрота от этого только выиграют. Исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина отмечает, что сопричинители вреда вправе подать иск друг к другу «только в части, которая превышает размер персональной ответственности, и только после того, как ущерб будет возмещен». Причем эта позиция ВС может распространиться и на другие обязанности, переходящие от директора банкрота к конкурсному управляющему, в том числе по обжалованию судебных актов и отказу от договора, полагает советник юрфирмы Orchards Азат Ахметов.

Между тем не все эксперты согласны с недопустимостью присоединения кредиторов к требованиям экс-главы компании. Несмотря на то что учредитель банкрота «преследовал собственные цели, такое заявление можно считать поданным и в интересах кредиторов тоже», считает АУ Сергей Домнин. Впрочем, по мнению президента Союза АУ НЦРБ Валерии Герасименко, экс-директор, скорее, действовал «не в интересах конкурсной массы, а в защиту своих собственных интересов», то есть «его в первую очередь интересовало не максимальное удовлетворение требований кредиторов, а то, чтобы ущерб был возложен не на него». Вместе с тем выводы ВС не лишают кредиторов права на взыскание ущерба с сопричинителей вреда, ведь «вопрос не в том, кем именно заявлен иск, а в том, в чьих интересах действует заявитель», указывает госпожа Герасименко. Такой подход, на взгляд Сергея Домнина, «призван стимулировать кредиторов к самостоятельным активным действиям по защите своих прав».

«В банкротных и корпоративных спорах часто нарушение совершают обе стороны, которые затем начинают обвинять друг друга в злоупотреблениях, соревнуясь в скорости предъявления иска»,— отмечает Азат Ахметов. По его словам, «проверка права на иск не только по формальным признакам, но и по сущностным — очень правильная позиция, ибо непоследовательное и злоупотребляющее лицо не может выступать обвинителем своего же соучастника». Вместе с тем господин Ахметов хотел бы видеть в позиции ВС и критерии добросовестности, освобождающие от ответственности управляющего, от которого скрыли информацию о наличии задолженности, или экс-директора, если тот заблаговременно сообщил о наличии дебиторки и потребовал от АУ совершить конкретные действия по ее взысканию.

Ян Назаренко, Анна Занина