В Крыму восстановили могилу военкора «Известий» Федорчака после поджога

Власти Крыма и журналисты общими усилиями восстановили могилу военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака после поджога. Об этом сообщил ТАСС отец журналиста Сергей Федорчак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

«Я очень благодарен всем государственным структурам и всем коллегам по телецеху. Сообща могилу поправили, крест с портретом восстановили, привезут венки по максимуму такие же, как были. Просто завтра у Саши девять дней, и завтра утром уже будет в том же виде, в котором было. Это меня немного успокоило, если в такой ситуации вообще возможно как-то успокоиться»,— сказал господин Федорчак.

Военкор «Известий» Александр Федорчак погиб 24 марта при обстреле Кременского муниципального округа в Луганской народной республике. 28 марта его похоронили на кладбище в поселке Нижнегорском. Сегодня, 31 марта, глава Нижнегорского района Антон Кравец сообщил, что ночью неизвестные подожгли могилы военкора и трех военнослужащих, погибших в боевых действиях на Украине. Огнем были сильно повреждены венки и могильные кресты. Региональные органы МВД и Следственного комитета РФ возбудили уголовные дела, сейчас идет поиск подозреваемых.

Полина Мотызлевская