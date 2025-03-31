На Дону пособника украинских националистов приговорили к 10 годам заключения

В Ростовской области гражданин Украины Станислав Руденко осужден на 10 лет за содействие террористической деятельности. С ноября 2023 года по июль 2024 года Руденко отправлял денежные средства украинскому военизированному националистическому объединению «Азов» (признано в РФ террористическим и запрещено), сообщает Южный окружной военный суд.

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Общая сумма перевода составила около 5 тыс. гривен (примерно 12 тыс. руб.), которые планировалось использовать для покупки FPV-дронов, предназначенных для атак на Вооруженные силы России.

Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Николай Аксенов