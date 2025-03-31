Netflix сыграет в «Очень странные дела»

Netflix разрабатывает видеоигры на основе популярных сериалов «Очень странные дела» и «Бриджертоны». Об этом заявил глава профильного подразделения стримингового сервиса Алан Таскан в интервью Variety. Компания рассматривает эти проекты как полноценную часть своей экосистемы наравне с сериалами и фильмами, пояснил он. Однако конкретные сроки релизов пока не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Netflix Фото: Netflix

Каких инвестиций потребуют такие игры? И насколько перспективен проект Netflix? Независимый эксперт в области видеоигр Александр Кузьменко настроен скептически. Он не ждет, что игры от стримингового сервиса станут блокбастерами: «Netflix — это очень богатая контора, которая может позволить себе аферу или альтернативу, потому что производство современных игр очень затратное мероприятие.

Современная игра класса ААА, это где-то примерно $100-200 млн в производстве. Инициатива Netflix — просто попытка свои проекты продвинуть в той среде, которая им не особенно известна. Альтернатива представить какую-то историю, сюжет в виде игры не так работает. Все опыты, которые делали большие компании, включая Disney, Warner Bros. зачастую либо проваливались, либо становились какими-то нишевыми.

Мне кажется, что это будут стартовые проекты, на которых компания Netflix начнет прощупывать, что называется, территорию. Это явно не уровень Harry Potter in Hogwarts и Batman, которые делают DC. Какую сумму Netflix могли вложить в этот проект? Понимая примерно стоимость производства видеоигр и производства современного азартного кинематографа, это где-то от $50 млн до $100 млн».

Netflix начал предлагать игры подписчикам в 2021 году. Сейчас в каталоге сервиса более 120 мобильных проектов. В 2025 году состоялся запуск игры Squid Game Unleashed. Это официальный проект по сериалу Netflix «Игра в кальмара». Кроме того, компания разрабатывает оригинальный контент по уже известным игровым вселенным. Например, это игры, посвященные мирам Cyberpunk 2077 и Tomb Raider. Однако вектор развития игр от Netflix остается под вопросом, отмечает основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак: «Такие медиагиганты, как Amazon и Netflix, могут себе позволить развивать направление игр как самостоятельное. И делать это, кстати, довольно успешно в случае, если они смогут набирать нормальные команды и давать им ту игровую свободу, которая присутствует на рынке. Но это сложный процесс, и честно могу сказать, очень часто это были провальные проекты.

Когда мы говорим про развитие у Netflix, они идут в сторону того, чтобы создавать более простые игры: мобильный гейминг, на телевизоре, сриминговый. И вот это может иметь место быть сильно больше, чем какие-то AAA-игры, потому что потребление людей в мобильном гейминге совершенно другое. Если зайти в топ AppStore, Google Store, можно будет посмотреть и увидеть, что там в топе очень простые игры. Вот это хорошая история и экономически может быть целесообразна, потому что создание мобильных игр, оно в разы дешевле. Это тоже может исчисляться миллионами долларов, но дешевле, чем адаптация под компьютеры».

Мобильный проект по «Игре в кальмара» скачали 11 млн раз. Это сделало ее пятой по популярности игрой компании. Согласно данным Sensor Tower, общие скачивания проектов по мотивам известных сериалов выросли на половину за последний год.

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Андрей Дубков