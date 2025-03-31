Минобороны: весенняя призывная кампания не связана с СВО

Минобороны сообщило, что предстоящая весенняя кампания не связана с проведением боевых действий на Украине. Призывников не будут направлять в пункты дислокации воинских частей, расположенных в новых регионах (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому во время весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля призвать на срочную службу необходимо 160 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.

«Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации»,— говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве отметили, что оповещение призывников будет осуществляться с помощью бумажных и электронных повесток. Последние будут рассылаться через личные кабинеты на портале «Госуслуг» и портале правительства Москвы «Мос.ру».

Полина Мотызлевская