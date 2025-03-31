Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Согласно документу, с 1 апреля по 15 июля призвать на срочную службу необходимо 160 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В 2024 году весенний призыв затронул 150 тыс. человек, в 2023-м — 147 тыс., в 2022-м — 134,5 тыс. В сентябре 2024 года президент подписал указ, который увеличивает штатную численность вооруженных сил до 2,38 млн человек. Среди них — 1,5 млн военнослужащих. Документ вступил в силу с 1 декабря 2024 года.

В предыдущий раз президент увеличивал численность армии в декабре 2023 года — на 170 тыс. человек, до 2 млн 209 тыс. В это число входило 1,32 млн военнослужащих. В августе 2023 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому верхняя граница призывного возраста была поднята с 27 до 30 лет. Во время весеннего призыва прошлого года набор впервые проходил по новым правилам.

Полина Мотызлевская