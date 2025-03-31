В Кремле прокомментировали совместное участие США и Британии в СВО

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что существуют доказательства сотрудничества Вашингтона и Лондона в попытке нанести поражение Москве в первые годы СВО. Так он прокомментировал расследование газеты New York Times (NYT) о причастности двух стран к организации военных операций против России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вы знаете, если вы вспомните все наши заявления, заявления президента Путина начиная с 2014 года о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем об их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь вот многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно»,— отметил господин Песков в ходе пресс-колла.

29 марта NYT обнародовала «нерассказанную историю» о скрытой роли США в военных действиях на Украине. Как утверждается, ВМС США получили разрешение управлять морскими операциями в Крыму в 2022 году. NYT пишет также, что в 2024 году США начали помогать ВСУ наносить удары вглубь российской территории.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп рассказал, что в переговорах по урегулированию украинского кризиса есть прогресс, но между сторонами присутствует «много недоброй воли». Он негативно отреагировал на предложение президента России Владимира Путина ввести на Украине внешнее управление под эгидой ООН для проведения выборов. Глава Белого дома отметил и наличие «психологического дедлайна» для соглашения между Москвой и Киевом. Конкретных сроков при этом названо не было.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».