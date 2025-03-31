«Главное — дарить разобранным и без инструкции»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о необычных подарках на 1 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alessio Boschi Фото: Alessio Boschi

Давайте поговорим про ювелирные шутки. В коллекции Surprise Me от самого знаменитого из независимых итальянских ювелиров современности Алессио Боски есть вполне подходящие «сюрпризы». Вся коллекция построена по принципу драгоценных шкатулок с секретной кнопкой.

Нажимаешь такую, и рубиновая коробочка с бриллиантовым бантом открывается, а на пружинке выскакивает тот самый сюрприз. На 1 апреля из всего богатства выбора секретов я бы дарила jack in the box — «чертик из табакерки», если по-русски. Существует он в виде колец и подвесок.

В качестве шутки для любителей головоломок можно подарить и Puzzle от бразильского ювелира Антонио Бернардо. Главное — дарить его разобранным и без инструкции по сборке. И только когда человек порядком утомится собирать детали из трех цветов золота, наконец, выдать инструкцию, чтобы он быстро собрал все детали и узнал, что на самом деле ему досталось дивной красоты кольцо.