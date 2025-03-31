Суд заочно приговорил к 8,5 года иноагента Романа Анина по делу о фейках
Дорогомиловский райсуд Москвы заочно приговорил к восьми годам и шести месяцам колонии главного редактора интернет-издания «Важные истории» (объявлено иноагентом) Романа Анина (иноагент) по делу о распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК). Как сообщает ТАСС, журналисту также на три года запрещено администрировать блоги.
Роман Анин (признан иностранным агентом)
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Также заочный приговор по этому же делу вынесен журналисту издания Екатерине Фоминой. По данным агентства, дело в отношении нее возбудили из-за публикации интервью с российским ефрейтором Даниилом Фролкиным.
Срок наказания исчисляется с момента задержания журналистов или депортации их в Россию.