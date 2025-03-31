Бывшего замглавы департамента мэрии Омска приговорили к пяти годам за взятку

Суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего замдиректора департамента имущественных отношений администрации Омска Евгения Кондратьева, признав его виновным в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). На год меньше получил заместитель гендиректора компании АО «ЛК "Зерно Сибири"» Геннадий Ушаков, который обвинялся в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ), сообщила пресс-служба УФСБ России по Омской области. Оба осужденных заплатят штраф по 970 тыс. руб.

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По данным ведомства, в январе-апреле 2023 года чиновник создал льготные условия подконтрольной заместителю гендиректора АО «ЛК "Зерно Сибири"» Генадию Ушакову структуре для заключения по заниженной стоимости договора аренды на имущественный комплекс Центрального рынка. За это чиновник получил взятку 970 тыс. руб. Деньги он потратил на приобретение автомобиля Volkswagen Passat, рассказала официальный представитель омского управления СКР Лариса Болдинова.

«УФСБ было предотвращено незаконное заключение договора аренды и дальнейшая продажа муниципального имущества Центрального рынка общей стоимостью более 100 млн руб.», — рассказали в пресс-службе.

Илья Николаев