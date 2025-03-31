Александр Овечкин досчитал до пяти

Александр Овечкин приблизился к снайперскому рекорду НХЛ всех времен на такое расстояние, когда он может быть покорен буквально со дня на день. Гол, забитый российским форвардом в проигранном «Вашингтон Кэпиталс» — 5:8 — домашнем матче против «Буффало Сейбрс», был для него 890-м в регулярных чемпионатах. Чтобы обойти пока владеющего рекордом Уэйна Гретцки, Овечкину нужно поразить ворота еще пять раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Букмекерские конторы предлагают ставить и на то, когда именно Александр Овечкин забьет исторический гол, и на то, кому именно из вратарей выпадет счастье его пропустить

Фото: Amber Searls / Reuters Букмекерские конторы предлагают ставить и на то, когда именно Александр Овечкин забьет исторический гол, и на то, кому именно из вратарей выпадет счастье его пропустить

Фото: Amber Searls / Reuters

В иной ситуации в главную тему обсуждения после этого матча превратилась бы тема, связанная с «Вашингтоном» в целом, с тем, что с ним происходит. Еще несколько дней назад его положение выглядело безоблачным: лидерство в лиге, почти полное отсутствие срывов. А тут — третье поражение подряд. Сначала — в борьбе от «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд», теперь — от худшей команды Восточной конференции, в которой «Вашингтон» все еще первый с запасом, со стопкой пропущенных шайб и неказистой игрой: ненужные удаления, ошибки в обороне, слабое выступление ведущих звеньев. В общем, эту серию, этот матч нетрудно было представить даже как намек на то, что «Вашингтон», весь сезон находившийся в отличном тонусе, настиг в самый неподходящий момент кризис: впереди — финиш регулярки, play-off.

Но, конечно, такие наблюдения ушли на второй план. Никуда не денешься от того, что всех сейчас прежде всего интересуют не командные успехи вашингтонцев, а успехи персональные их главного игрока. А Александр Овечкин во встрече с «Буффало» к двум результативным передачам добавил гол.

Дело было в заключительном периоде. «Вашингтон» устроил затяжную осаду ворот «Буффало», но атака, казалось, вот-вот готова захлебнуться. А Овечкин, расположившийся на пятачке, не спешил тем не менее его покидать и был прав. Шайба у синей линии досталась защитнику «Вашингтона» Расмусу Сандину, тот метнул ее в направлении ворот, а дежуривший там партнер подставил под бросок клюшку. Голкипер Джеймс Реймер не успел сомкнуть щитки.

Александр Овечкин забил 890-й гол в регулярных чемпионатах, приблизивший его к снайперскому рекорду, пока принадлежащему Уэйну Гретцки, на такое расстояние, что даже небольшим его уже не назовешь — совсем, строго говоря, крохотное.

Российской легенде, чтобы обойти легенду канадскую, нужно поразить чужие ворота еще пять раз. Задачка для форварда экстра-класса такая, что иногда решается за пару матчей. В общем, гол вынудил изучать, что там у «Вашингтона» в календаре.

До финиша регулярки у него девять встреч. Ближайшая — с податливым в последнее время «Бостон Брюинс». За ним — крепкий «Каролина Харрикейнс», находящийся на дне таблицы «Чикаго Блэкхокс», «Нью-Йорк Айлендерс», снова «Каролина», дважды подряд «Колумбус Блю Джекетс», опять «Айлендерс» и «Питсбург Пингвинс».

Все это расписание в полном объеме сейчас нетрудно обнаружить на сайтах разных американских букмекерских контор. Они предлагают ставить и на то, когда именно Александр Овечкин забьет исторический гол, и на то, кому именно из вратарей выпадет счастье его пропустить. Лидируют в рейтинге, кстати, по понятным причинам соотечественники Овечкина. Очень похоже, что 895-ю шайбу он забросит через недельку-полторы. А на этот отрезок приходятся матчи с «Нью-Йорк Айлендерс» и «Колумбус Блю Джекетс» с их российскими вратарями Ильей Сорокиным и Даниилом Тарасовым.

Хотя сам Александр Овечкин после матча с «Буффало» как честный профессионал все же предпочел говорить не о своей подошедшей к кульминации погоне за рекордом, так увлекшей хоккейный мир, а о том, что должно волновать командного игрока в первую очередь — ну да, об этой череде осечек «Вашингтона», которая слегка подпортила имидж бесспорного претендента на победу в розыгрыше Кубка Стэнли. «Хорошо, что она случилась сейчас, а не в play-off. Но нам нужно преображаться и находить способы выигрывать матчи»,— сказал Овечкин так, словно многих и в самом деле в данный момент заботит, сколько его клуб их еще выиграет.

Алексей Доспехов