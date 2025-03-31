Глава Крыма Аксенов прокомментировал поджог могилы военкора Федорчака

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал подонками тех, кто поджег могилы журналиста Александра Федорчака и еще троих бойцов СВО.

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Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Глава Крыма Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Подонки подожгли и осквернили могилы военкора Александра Федорчака и трех наших воинов СВО. Это поступок не человека, а подлость, ненависть и беспринципность зверья. Трусливо избегая схватки с живыми, они глумятся над мертвыми. Однако возмездие неотвратимо и здесь, на земле, и там, на Небесах, их каждый шаг будет взвешен и осужден»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее неизвестные подожгли могилы военкора Александра Федорчака и трех бойцов СВО: Евгения Галагуза, Виталия Лукашова и Сергея Главатого. По факту происшествия в МВД по Республике Крым возбудили уголовное дело.

Александр Дремлюгин, Симферополь