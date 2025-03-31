Суд Франции лишил Марин Ле Пен возможности избираться в президенты
Приговор в адрес лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен лишает ее возможности избираться на пост президента в 2027 году. Об этом в понедельник заявила судья Бенедикт де Пертюи.
Марин Ле Пен
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters
«Все обвиняемые по этому делу приговорены к невозможности быть избранными в органы власти. Сроки будут определены индивидуально»,— цитирует «РИА Новости» судью.
Ранее суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии «Национальное объединение».
Помимо Марин Ле Пен, виновными по делу о растрате признали еще восемь депутатов партии «Национальное объединение». 12 депутатов признали виновными в сокрытии информации.
Марин Ле Пен и еще два десятка партийных деятелей обвиняли в незаконном использовании средств Европарламента для оплаты труда сотрудников партии, базирующихся во Франции. По данным обвинения, в общей сложности было похищено почти €3 млн за 11 лет. Обвиняемые заявили, что деньги использовались законно. После завершения судебного процесса в ноябре прошлого года прокуроры потребовали для Марин Ле Пен пять лет тюремного заключения (в том числе три условно), штраф в размере €300 тыс. и пятилетнее поражение в избирательных правах. Обвинительный приговор угрожает будущему Марин Ле Пен в качестве кандидата на президентских выборах 2027 года.
Подробности — в материале «Ъ» «Для Марин Ле Пен пять лет не срок».