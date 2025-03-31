ФНС требует признать банкротом орловский «Волгагазремонт» из-за долга на 209 млн

Управление ФНС по Орловской области обратилось в арбитражный суд региона с требованием признать банкротом местное ООО «Волгагазремонт». Сумма задолженности составляет 209,4 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел. Заявление пока не принято к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Из судебной документации следует, что в январе 2023 года ФНС уже обращалось с заявлением о банкротстве к компании. Тогда сумма долга составляла 1 млн руб., «Волгагазремонт» смог его погасить.

В январе 2024 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что бывшего генерального директора ООО «Волгагазремонт» Сергея Можайкина заподозрили в уклонении от уплаты более 48 млн руб. налогов.

В СКР тогда поясняли, что фигурант в 2018–2020 годах реализовал в ООО схему создания искусственного документооборота в целях неправомерного заявления вычетов по налогу на добавленную стоимость и включения в состав расходов по налогу на прибыль затрат по операциям с 20 формально существующими организациями. В ведомстве посчитали, что контрагенты ООО не осуществляли хозяйственную деятельность и являлись участниками цепочки недобросовестных фирм.

По данным Rusprofile, ООО «Волгагазремонт» зарегистрировано в 2015 году в Орле. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 200 тыс. руб. Генеральным директором с 2022 года является Алексей Аравин, Сергей Можайкин возглавлял ООО в 2015-2021 годах. 51% уставного капитала фирмы принадлежит тюменскому АО «Геотек» (учредители не раскрываются), 24% — тюменскому ООО «Бетас-Юг», которым владеет Олег Фещук, 18% — московскому ОАО «ЭСКП» и 7% Олегу Фещуку. В 2023 году «Волгагазремонт» сработал с выручкой в 398 млн руб., чистая прибыль составила 2,5 млн руб.

Егор Якимов