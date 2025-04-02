Свиньи помогут суставам человека

Исследователи из РТУ МИРЭА совместно со специалистами Федерального национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова разрабатывают метод регенерации хрящевой ткани на основе 3D-мембраны, получение которой включает удаление клеток из суставного хряща свиньи с последующим ферментативным гидролизом и электроспиннинг. Этот подход открывает новые перспективы в лечении артрита и других повреждений хрящевой ткани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Артрит поражает миллионы людей по всему миру, и традиционные методы лечения часто не обеспечивают полного восстановления функций хряща. Методы тканевой инженерии предлагают альтернативу, используя биодеградируемые каркасные конструкции, клетки и биоактивные молекулы. Один из методов получения каркасов — децеллюляризация, процедура удаления клеток, при которой сохраняется только основа ткани, внеклеточный матрикс, специфичный для каждого органа.

Для удаления клеток хряща исследовательская группа под руководством заведующего отделом биомедицинских технологий и тканевой инженерии Юлии Басок использовала поверхностно-активные вещества, ультразвук и ферменты, а для получения продукта ферментной деградации — пепсин. Ультразвук помогал быстрее удалить клетки и сохранить структуру ткани, а ферментативная обработка позволила получить материал, удобный для включения в прочный каркас из поликапролактона.

«Наши исследования подтвердили, что метод удаления клеток с последующим ферментативным разложением хряща позволяет сохранить ключевые компоненты внеклеточного матрикса, что делает его идеальным материалом для регенерации хрящевой ткани»,— отметила Екатерина Гусева, студентка второго курса магистратуры кафедры материаловедения РТУ МИРЭА.

Светлана Тюрина, кандидат технических наук, заведующий кафедрой материаловедения РТУ МИРЭА, добавила:

«В ходе совместной работы разработан метод обработки хрящевой ткани, который позволяет создать материал для восстановления хряща. Теперь перед коллективом ученых стоит задача — детально изучить, насколько эффективно удаляется ДНК и сохраняются ключевые компоненты ткани, чтобы гарантировать безопасность и надежность этой технологи».

Исследование было представлено на Международной научно-технической конференции «Перспективные материалы и технологии».

Пресс-служба РТУ МИРЭА