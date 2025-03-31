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Суд вернул воронежскому производителю труб иск против структуры группы «Синара»

Арбитражный суд Москвы вернул воронежскому АО «Лискинский завод монтажных заготовок» (АО «Лискимонтажконструкция») топ-менеджера «Газпрома» Алексея Кахидзе иск к ООО «Синарастройкомплект», которое входит в уральскую группу «Синара». Это следует из картотеки арбитражных дел.

Суд посчитал, что при подаче заявления были допущены нарушения. Так, компания не приложила к иску доказательства направления претензии по юридическому адресу ответчика «в качестве доказательства соблюдения досудебного порядка урегулирования спора».

Сумма требований составляла 1,22 млрд руб. Суть претензий не раскрывалась. В группе «Синара» пояснили, что «у сторон есть разногласия, которые будут урегулированы в судебном порядке».

По данным Rusprofile.ru, АО «Лискимонтажконструкция» зарегистрировано в 1993 году в городе Лиски Воронежской области с уставным капиталом 40,02 млн руб. Основной вид деятельности — производство стальных труб, полых профилей и фитингов. Информация об учредителях публично не раскрывается, но «Ъ-Черноземье» сообщал, что в начале 2023 года компанию у основателя Николая Белоконева приобрел топ-менеджер «Газпрома» Алексей Кахидзе. С близкими ему структурами также связывают и зарегистрированное по тому же адресу, что и АО «Лискимонтажконструкция», ООО «Лискинский арматурный завод» (ЛАРЗ), а также ООО «ГСПГТ Воронеж», которое реализует в Острогожском районе Воронежской области проект по производству сжиженного природного газа. Гендиректор АО «Лискимонтажконструкция» — Сергей Цивилев. Выручка в 2023 году составила 12 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб.

ООО «Синарастройкомплект» зарегистрировано в 2021 году в Екатеринбурге. Уставный капитал — 100 млн руб., основной вид деятельности — оптовая торговля металлами в первичных формах. Руководит компанией гендиректор Валентин Тазетдинов. В 2023 году выручка составила 150 млрд руб., чистая прибыль — 16 млрд руб. Единственный учредитель — АО «Группа Синара». Группа основана в 2001 году Дмитрием Пумпянским, включает более 40 предприятий, занимается машиностроением, девелоперским, энергетическим, финансовым и аграрным бизнесом. После введения западных персональных санкций в 2022 году Дмитрий Пумпянский вышел из числа бенефициаров «Синары».

В ноябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «ЛАРЗ» планирует построить на территории «Лискимонтажконструкции» завод по производству строительной арматуры и минеральной ваты за 6 млрд руб.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов