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«ЛАРЗ» укрепляет Лиски

Близкая к «Газпрому» компания может построить под Воронежем завод арматуры и минваты за 6 млрд рублей

«Ъ-Черноземье» стали известны подробности проекта нового производства строительной арматуры и минеральной ваты в Воронежской области. Его планирует построить ООО «Лискинский арматурный завод» (ЛАРЗ), связанное с местными структурами «Газпрома». Объем инвестиций в проект составит 6 млрд руб. На предприятии планируют выпускать до 300 тыс. т арматуры и 500 тыс. куб. м минплиты. Сроки реализации не раскрываются. Эксперты считают проект актуальным, так как его продукция будет востребована, но предупреждают о сложностях из-за конкуренции на рынке с другими поставщиками.

Завод построят на территории ООО «Лискимонтажконструкция», производителя труб большого диаметра

Завод построят на территории ООО «Лискимонтажконструкция», производителя труб большого диаметра

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Завод построят на территории ООО «Лискимонтажконструкция», производителя труб большого диаметра

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

О том, что ЛАРЗ планирует построить в Лискинском районе Воронежской области завод по производству строительной арматуры и минеральной ваты, «Ъ-Черноземье» рассказали в министерстве экономического развития региона. Инвестор вкладывает в проект 6 млрд руб. собственных и заемных средств. В год на заводе намерены производить до 300 тыс. т строительной арматуры «с возможностью наращивания производства», а также до 500 тыс. куб. м минераловатной плиты. За счет создания предприятия в регионе может появиться 900 рабочих мест, добавили в минэкономразвития.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Лискинский арматурный завод» зарегистрировано в 2023 году в Лисках Воронежской области. Уставный капитал — 1 млн руб. За 2023 год при нулевой выручке чистая прибыль общества составила 1 млн руб. Гендиректор и владелец — Екатерина Брыкалова, которая также является учредителем ООО «ГСПГТ Воронеж» (структура «Газпрома», которая реализует в Острогожском районе Воронежской области проект по производству сжиженного природного газа).

Завод построят на территории ООО «Лискимонтажконструкция», производящего трубы большого диаметра, рассказал «Ъ-Черноземье» гендиректор ООО «ГСПГТ Воронеж» Анатолий Красиков. Он отметил, что проект арматурного завода не связан с производством сжиженного газа ничем, кроме как тем, что «входит в группу компаний, у которой несколько разных направлений, как бизнес-единица». В ООО «Лискимонтажконструкции» на запрос «Ъ-Черноземье» не ответили. Из данных Rusprofile следует, что ЛАРЗ и «Лискимонтажконструкция» зарегистрированы по одному адресу в Лисках — улица Монтажников, дом 1.1

ООО «Лискимонтажконструкция» в начале прошлого года у основателя Николая Белоконева приобрел топ-менеджер «Газпрома» Алексей Кахидзе. Завод планировалось модернизировать под выпуск оборудования в том числе для производств СПГ, которые «Газпром» анонсировал в регионе. Сейчас компания реализует проект модернизации и обновления материально-технической базы для производства емкостного и блочно-модульного оборудования за 1,5 млрд руб.

Это не первый проект производства минеральной ваты, который планировалось построить в Воронежской области. В 2021 году стало известно о том, что в регионе может быть построен завод минераловатных материалов за 5 млрд руб. Инициатор проекта, бизнесмен Олег Изотов, сообщал, что производство разместят в ОЭЗ «Центр». Проектная мощность была заявлена на уровне 70 тыс. т продукции в год. Сейчас проект по производству минераловатных материалов в ОЭЗ реализует ООО «Воронежский комбинат теплоизоляционных материалов», принадлежащее, по данным Rusprofile, в равных долях господину Изотову и топ-менеджеру Домостроительного комбината (ДСК сенатора от региона Сергея Лукина) Валерию Сопову. По последним данным, инвестиции в проект уменьшились до 4,3 млрд руб.

Председатель Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин считает проект ООО «ЛАРЗ» актуальным, так как его продукция может использоваться «в том числе на присоединенных территориях»: «Воронежская область находится рядом с новыми территориями, где потенциально потребуется большой объем стройматериалов, в том числе арматура и минеральная вата. Надо смотреть не на региональный, а на межрегиональный масштаб. В то же время арматура и минплита востребованы везде. Кризисы закончатся, и те, кто смотрят в будущее, победят»,— сказал господин Астанин.

«Аффилированность будущего предприятия со структурами "Газпрома" может обеспечить его гарантированными заказами, так как для ремонта и расширения действующих объектов и строительства новых потребуется немало арматуры и минеральной ваты. В свою очередь они будут меньше зависеть от сбытовой политики производителей этой продукции»,— считает промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Егор Якимов

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