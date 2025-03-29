С прицелом на суверенитет

Американский президент во время общения с журналистами в Белом доме сказал, что «Гренландия нужна Вашингтону, у США нет выбора». Дональд Трамп утверждает, что у берегов острова есть китайские и российские корабли, и они могут посягать на безопасность США. 28 марта состоялся визит вице-президента Джей Ди Вэнса на американскую военную базу на острове. Там он произнес речь об уважении суверенитета Гренландии и обвинил Данию в том, что она сделала для территории недостаточно.

Кроме того, Вэнс подчеркнул ключевую роль страны в безопасности США.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс: «Наше послание очень простое. Народ Гренландии имеет право на самоопределение. Мы надеемся, что они выберут партнерство с Соединенными Штатами, потому что мы единственная страна на Земле, которая чтит их суверенитет и их безопасность. Ведь это в значительной степени связано с нашей безопасностью, как показывают здесь эти храбрые американцы».

Позже в соцсетях главы Белого дома появился ролик о солидарности с Гренландией. Начало видеоряда посвящено историческим связям Америки и острова. После отмечается, что страна находится под угрозой «агрессии России и экспансии Китая на арктическом континенте». В начале марта Трамп обещал, что США «так или иначе» получат остров. В 2024-м близ побережья Аляски прошли российско-китайские учения береговых охран. Но само военное присутствие Китая в Арктике можно только представить в некоторой перспективе, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин: «Китайская активность в Гренландии сводилась к нескольким попыткам инвестировать в добычу полезных ископаемых и в инфраструктуру. Они были ограничены, и большинство таких попыток сталкивалось с сопротивлением, которое было связано как раз с влиянием США.

Это, например, проекты по добыче меди, которую реализовывала одна из китайских компаний из провинции Цзянси, и был некий проект в конце 2010 годов по добыче редкоземельных металлов. Экономически они в арктических странах пытаются присутствовать везде, но в последнее время у них, конечно, это все хуже получается, их начинают вытеснять.

В отношении России с начала 2010 годов тут ничего не меняется. Предполагаемые экспансионистские намерений Китая удивительны прежде всего масштабом преувеличений, искажениями, потому что Россия, она хотя бы присутствует в регионе в военном отношении, а КНР вообще никак. Сама возможность действий китайского флота в арктических водах обсуждается в Китае, но только в гипотетическом ключе, то есть они еще не сделали даже первого шага, пока что у них есть только три полярных ледокола, которые они используют для проведения исследований как в Арктике, так и в Антарктике. Причем больше они заняты именно в Антарктике».

Прежде в обращении к конгрессу Дональд Трамп заявлял, что не намерен отказываться от территориальных притязаний на Гренландию. Подобная риторика и теперь закономерна и, судя по всему, действительно может быть претворена в жизнь, говорит политтехнолог Павел Дубравский: «Напомню, что Трамп о Гренландии говорил еще и в 2017-м, и 2018 году, и до этого несколько госсекретарей в истории США тоже говорили о Гренландии, и о том, что она должна быть частью США либо стать хотя бы ассоциированной землей.

Я бы не сказал, что риторика Трампа достаточно агрессивная, мне кажется, что это в его духе. Во-первых, требуя невозможного, ты получишь желаемое. И мне кажется, что вся его администрация буквально живет по методичке Дональда Трампа. Они будут требовать независимости Гренландии или присоединения, потому что независимость все-таки более реалистична, потому что в парламент прошли партии, которые выступают за независимость от Дании. И, скорее всего, будут выстраивать какую-то либо совместную модель, где начнут отстаивать свои интересы в Арктике в совокупности, потому что военная база там уже есть.

Во-вторых, это новые торговые пути, которые в ближайшее время растают и появятся в этом регионе, полезные ископаемые. На Арктическом форуме звучат примерно те же самые тезисы. Я уверен, что где-то на каком-то китайском форуме происходит то же самое».

Президент России Владимир Путин план Трампа по присоединению Гренландии назвал «не просто экстравагантным заявлением». По словам российского президента, у таких территориальных претензий есть «исторические корни» еще из XIX века. Путин при этом подчеркнул, что Россия никому не угрожала в регионе, но продолжит защищать там свой суверенитет. Канадский премьер-министр Марк Карни, тем временем, заявил, что страна намерена сотрудничать в Арктике со всеми дружественными государствами. Он уточнил, что Россия не входит в их число.

С другой стороны, Канада вместе с Европой воспринимает как угрозу возможные действия США, говорит политолог, европеист Александр Тэвдой-Бурмули: «Последний ролик сделан по классическим пропагандистским лекалам, когда некая территория, ее население объявляются уязвимыми, их нужно взять под защиту. Здесь мы уже переходим именно к техническим аспектам. Это могло бы выглядеть, конечно, может быть, до этого не дойдет, как увеличение того американского военного контингента, который уже есть в Гренландии, а потом он плавно берет Гренландию под свой контроль.

Есть, конечно, и другие варианты. В Гренландии власть бы на последних выборах не перешла к более умеренным силами, тогда бы они провели референдум с участием американцев как внешнего игрока, тогда бы на референдуме гренландцы объявили себя независимыми, и после этого очень быстро попросились бы в Америку. Случай на грани фола, но он бы укладывался в минимальный стандарт международного права. Но этого не случилось.

Понятно, что американо-европейские отношения очень сильно просели, безусловно, это будет очень серьезная деградация дипломатических контактов, и это вызовет очень серьезную реакцию в Канаде. Все смотрят на Гренландию, подразумевают Канаду. Поэтому Оттава, конечно же, усилит военные контакты с европейскими странами. Не скажу, что это можно назвать "осью", но возможно появление нового сообщества, исключающего США, но с участием, например, Великобритании».

В последнем комментарии из Белого дома о Гренландии Дональд Трамп подчеркнул, что считает необходимым донести до Евросоюза мысль о том, что решение вопроса о контроле над островом важно для всего мира. В самой Гренландии министр иностранных дел Вивиан Мотсфельдт в интервью американскому телеканалу CBS призвала всех к уважению.

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Александра Абанькова