Мурашко поддержал увеличение возраста молодежи до 44 лет

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поддержал решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) повысить возраст молодежи до 44 лет. По его словам, это предложение «вполне рациональное».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр здравоохранения Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр здравоохранения Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Многие страны уже сегодня внедрили у себя, поэтому поддерживаем»,— сказал господин Мурашко (цитата по ТАСС).

Согласно закону «О молодежной политике в РФ», молодежью считается социально-демографическая группа лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Обновленная классификация возрастных групп ВОЗ признает молодежью людей в возрасте от 18 до 44 лет. Людьми среднего возраста ВОЗ считает лиц от 45 до 59 лет.

В ноябре 2024 года глава российского Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова говорила, что возрастные границы молодежи в будущем могут расшириться из-за увеличения продолжительности жизни. В указе президента Владимира Путина о национальных целях развития до 2030 года говорится, что продолжительность жизни к этому сроку должна вырасти до 78 лет и до 81 года к 2036 году.

Полина Мотызлевская