Имущество завода «Сибсельмаш-Спецтехника» выставлено на торги за 307 млн рублей

В Новосибирске на торги выставлено имущество банкротного завода ОАО «Сибсельмаш-Спецтехника», сообщается в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

На аукцион выставлены производственные помещения общей площадью более 20 тыс. кв. м и нежилые объекты недвижимости, в том числе цеха, гаражи, типография, а также оборудование. Совокупная начальная цена 143 позиций имущества составляет более 307 млн руб. Заявки принимаются до 6 мая, аукцион назначен на 12 мая. Шаг аукциона — 5%, задаток — 20%.

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру конкурсного производства в отношении ОАО Завод «Сибсельмаш-Спецтехника» в марте 2019 года. Конкурсным управляющим утвержден Алексей Базарнов. Ранее завод занимался производством сельскохозяйственной техники, в том числе почвообрабатывающей, посевной, уборочной, а также транспортирующего оборудования, спецметаллоконструкций, башен, мачт, опор ЛЭП и др.

Лолита Белова