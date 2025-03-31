УФАС назначило 4,5 млн рублей штрафов за нарушения при подключении к газу

В первом квартале 2025 года управление ФАС России по Челябинской области оштрафовало газораспределительные организации на 4,5 млн руб. за нарушения при подключении к сетям. Это в девять раз больше общей суммы штрафов за весь 2024 года, когда было назначено 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

С начала года в ведомство поступило 64 заявления на нарушение правил подключения к газораспределительным сетям, что на треть превышает количество обращений за аналогичный период прошлого года (48). За весь 2023 год УФАС получило всего 20 заявлений.

По данным антимонопольного ведомства, основными нарушениями правил подключения в рамках догазификации стали несоблюдение сроков направления договора потребителю или ненаправление договора, нарушение порядка ответа на мотивированный отказ потребителя, порядка определения и продления сроков в договоре, а также сроков выполнения мероприятий по техприсоединению к сетям.