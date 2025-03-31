Пермская компания, проигравшая в суде Генпрокуратуре, почти прекратила работу

ООО «Пармалогика» опубликовало отчет о финансовых результатах за 2024 год. Как следует из информации «СПАРК-Интерфакс», по итогам отчетного периода выручка общества составила чуть более 3,7 млн руб. В 2023 году выручка ООО была зафиксирована на уровне 234,5 млн руб. Убыток от продаж составил свыше 18,97 млн руб. (прибыль от продаж в 2023 году — 32,84 млн руб.). Чистый убыток ООО «Пармалогика» за 2024 год составил более 14,7 млн руб.

В конце прошлого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и ООО «Свенти» о взыскании с ООО «Пармалогика» 914 млн руб. Спор рассматривался в закрытом судебном заседании, суть требований истцов неизвестна.